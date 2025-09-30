Servizio 116 117 la Regione punta a impiegare 130 ex dipendenti Almaviva in nuove centrali operative
Il futuro dei lavoratori Almaviva è stato il tema di una riunione nella sala Libero Grassi dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, con i rappresentanti dei sindacati, del ministero del Lavoro e dell'assessorato regionale della Salute. All'incontro ha partecipato anche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
