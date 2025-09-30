Servizio 116 117 la Regione punta a impiegare 130 ex dipendenti Almaviva in nuove centrali operative

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dei lavoratori Almaviva è stato il tema di una riunione nella sala Libero Grassi dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, con i rappresentanti dei sindacati, del ministero del Lavoro e dell'assessorato regionale della Salute. All'incontro ha partecipato anche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servizio - regione

Servizio civile Emilia Romagna, più posti (244) e un milione della Regione: come iscriversi

“Breath test al lattosio, la Regione chiarisca l’interruzione del servizio pubblico”

Servizio 118, FdI Sannio: “Ambulanze ferme, vite a rischio. Regione intervenga subito”

Spiraglio per 130 ex Almaviva: "Via libera dal ministero della Salute al numero 116/117, entro ottobre pronti a partire" - L'assessore regionale alle Attività produttive Tamajo: "Fase importante" ... Si legge su palermotoday.it

Numero 116.117 per le cure non urgenti, Lanzarin: «Oltre 2mila chiamate in pochi giorni. Tempi d'attesa? Il picco è di 3,26 minuti» - Sono state oltre 2mila, in pochi giorni, le chiamate dei cittadini al numero 116. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Servizio 116 117 Regione