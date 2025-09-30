Servizi sociali la mappa di un’Italia spaccata | il Sud spende 78 euro a cittadino 207 euro nel Nord-Est

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ rimasta stabile la spesa che i Comuni hanno sostenuto per i servizi sociali e socio-educativi. Restano però ampie le differenze fra le varie aree del Paese. E’ questa la fotografia scattata dall’Istat, sugli ultimi dati disponibili, quelli riferiti al 2022, che danno un’idea di come vengano spese le risorse per garantire servizi di assistenza a persone in difficoltà e minoranze. I dati dell’analisi Istat. Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

servizi sociali la mappa di un8217italia spaccata il sud spende 78 euro a cittadino 207 euro nel nord est

© Quotidiano.net - Servizi sociali, la mappa di un’Italia spaccata: il Sud spende 78 euro a cittadino, 207 euro nel Nord-Est

In questa notizia si parla di: servizi - sociali

Bibbiano, abbracci e pianti in aula dopo la sentenza: “I servizi sociali distrutti per niente”

Giugliano, rapina e furti: 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

Nuove assunzioni per rafforzare i servizi sociali

servizi sociali mappa un8217italiaServizi sociali, la mappa di un’Italia spaccata: il Sud spende 78 euro a cittadino, 207 euro nel Nord-Est - Sostegno all’infanzia e agli under 17, si va dai 96 euro all’anno della Calabria agli 883 euro della P ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Servizi Sociali Mappa Un8217italia