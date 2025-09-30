E’ rimasta stabile la spesa che i Comuni hanno sostenuto per i servizi sociali e socio-educativi. Restano però ampie le differenze fra le varie aree del Paese. E’ questa la fotografia scattata dall’Istat, sugli ultimi dati disponibili, quelli riferiti al 2022, che danno un’idea di come vengano spese le risorse per garantire servizi di assistenza a persone in difficoltà e minoranze. I dati dell’analisi Istat. Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Servizi sociali, la mappa di un’Italia spaccata: il Sud spende 78 euro a cittadino, 207 euro nel Nord-Est