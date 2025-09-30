SERIE D La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore
La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. Entrambe, quindi, hanno in comune di aver fatto un punto con la Leon che chiude così il suo primo, durissimo, ciclo di cinque gare in 15 giorni senza mai vincere ma nemmeno mai perdere. È una squadra dura, tosta, quella di Vullo che anche in 10 contro 11 dal minuto 80 al minuto 97 e con in porta un giocatore di movimento causa cartellino rosso a sostituzioni finite, interrompe la serie positiva di vittorie della Folgore nel derby di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - leon
Calcio. Bonseri carica la Leon: "Pronti per la Serie D»
Serie D, il calendario di tutti i gironi: il Milan Futuro debutta contro il Leon
Calcio amichevoli Serie D ed Eccellenza. La Leon vince bene contro il Club Milano. L’Ardor Lazzate si ferma su un pari a reti bianche
Serie C, tutti in campo per un "mercoledì da leoni" #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
#MilanFuturo in campo contro Leon per il recupero della prima giornata di Serie D: le scelte di Massimo Oddo ? #milanpress - X Vai su X
Leon promossa in Serie D: il trionfo del "Ghidellismo" a Vimercate - La promozione in Serie D la degna, meritata, spettacolare conseguenza di un cambio di marcia ... Scrive ilgiorno.it
Calcio Serie D. Una Leon in salute a Breno a caccia della prima vittoria - La prima per la Folgore Caratese, la seconda per la Leon che è già scesa in campo sabato scorso, poi mercoledì per il recupero con il Milan Futuro, l ... Lo riporta msn.com