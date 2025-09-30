La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. Entrambe, quindi, hanno in comune di aver fatto un punto con la Leon che chiude così il suo primo, durissimo, ciclo di cinque gare in 15 giorni senza mai vincere ma nemmeno mai perdere. È una squadra dura, tosta, quella di Vullo che anche in 10 contro 11 dal minuto 80 al minuto 97 e con in porta un giocatore di movimento causa cartellino rosso a sostituzioni finite, interrompe la serie positiva di vittorie della Folgore nel derby di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore