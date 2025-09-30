MONTEVARCHI "I bilanci si fanno alla fine ma se pensiamo al calendario che ci ha messo di fronte nelle prime cinque partite almeno a tre o quattro pretendenti al successo finale, possiamo ritenerci soddisfatti. Sono convinto, poi, che appena avremo la possibilità di recuperare gli infortunati il percorso di crescita si consoliderà. Vorrei far notare che con il Trestina, avversario ostico e fisico, abbiamo rischiato di ribaltare il risultato schierando un gran numero di under, anche del vivaio, a conferma della validità della filosofia societaria". Non ha dubbi il presidente del Montevarchi Angelo Livi al termine della gara non semplice finita 1 -1 con lo Sporting di Calori e Priore: il punto, oltre a fare classifica, è positivo come del resto il rendimento degli aquilotti di Simone Marmorini che hanno raccolto 5 punti in altrettante gare, dando fiducia ai giovanissimi, spina dorsale dello spogliatoio: "Dalle nostre parti – ha ripreso il massimo dirigente rossoblù – non guardiamo la data di nascita e se un ragazzo è bravo ed ha le qualità giuste non vedo perché non debba giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il presidente Livi soddisfatto dopo il pari con lo Sporting Trestina. Montevarchi, buone sensazioni: "Con tanti under si può crescere»