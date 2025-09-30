Serie D C’è un altro Milan Futuro che vince con Ibra jr
Non solo la prima squadra. Anche il Milan Futuro vola alto in questo avvio di stagione. L’obiettivo principale resta quello di far crescere al meglio i tanti giovani ma l’U23 rossonera, guidata dal tecnico Massimo Oddo, ha iniziato molto bene l’avventura in Serie D pure in termini di risultati. Tra campionato e Coppa Italia sono arrivate 5 vittorie e 2 pari in sette gare, nonché il secondo posto in solitaria nel girone D a -2 dalla capolista Folgore Caratese. Chiaramente la differenza tra professionisti e dilettanti è netta e rispetto all’anno scorso il livello generale è più basso, ma per ora i dubbi su un possibile approccio molle alla categoria sono stati spazzati via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - altro
Napoli, Osimhen resta con le mani in mano? L’Al Hilal piomba su un altro big attaccante di Serie A
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Pokémon Presents 2025, tutti gli annunci del 22 luglio tra giochi, serie animate ed altro
Altro weekend ricco di reti in Serie B: ben 30! Il Modena ribalta il Pescara e resta in vetta in solitaria, mentre alle sue spalle regna l’equilibrio. Nel posticipo l’Empoli si fa raggiungere allo scadere dalla Carrarese e non supera la Reggiana, ferma a quota 5 pu - facebook.com Vai su Facebook
L’altro ieri il @Partito_Libdem aveva detto che il riconoscimento dello stato di Palestina sarebbe potuto arrivare solo dopo una serie di altre condizioni (“la giusta sequenza di eventi”), tra cui il rilascio degli ostaggi e l’uscita di scena di Hamas (come chiesto an - X Vai su X
Serie D: 162 squadre al via - 26 del campionato di Serie D che prenderà il via il prossimo 7 settembre. Secondo corrieredellosport.it
Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi domenica 7 settembre 2025) - Dobbiamo annotare subito quella che consideriamo una buona notizia: l’organico sarà di 162 squadre partecipanti, cioè esattamente 18 in ogni girone, rispettando il formato standard per la prima volta ... Si legge su ilsussidiario.net