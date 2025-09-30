Serie D C’è un altro Milan Futuro che vince con Ibra jr

Non solo la prima squadra. Anche il Milan Futuro vola alto in questo avvio di stagione. L’obiettivo principale resta quello di far crescere al meglio i tanti giovani ma l’U23 rossonera, guidata dal tecnico Massimo Oddo, ha iniziato molto bene l’avventura in Serie D pure in termini di risultati. Tra campionato e Coppa Italia sono arrivate 5 vittorie e 2 pari in sette gare, nonché il secondo posto in solitaria nel girone D a -2 dalla capolista Folgore Caratese. Chiaramente la differenza tra professionisti e dilettanti è netta e rispetto all’anno scorso il livello generale è più basso, ma per ora i dubbi su un possibile approccio molle alla categoria sono stati spazzati via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

