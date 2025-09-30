Serie C2 ai nastri di partenza

Il girone A inizia con la voce grossa della Dinamis Falconara vincente sullo Gnano per 8-2. Sono i falconaresi Quorri, Niccolini e Tommaso (doppietta), Filiali Lucchetti e Rocchetti a travolgere la formazione di fermignano. Bene anche la Mantovani 4-1 all’ Ankon Nova Marmi (autogol, Ibrahimi, Bracaccini, Rahali) e il Città di Ostra che vince l’incontro in casa dell’Arcevia nel primo tempo con Bombagioni (0-1). Altri risultati: Alma Fano- Pieve d’Ico 3-4, Acqualagna-Villa Ceccolini 6-4, Cagli-Pianaccio 3-4, Verbena-Sant’Ippolito 2-5. Classifica 1°g. Dinamis, Sant’Ippolito, Mantovani, Acqualagna, Pianaccio, Pieve d’Ico, Città di Ostra 3, Alma Fano, Cagli, Arcevia, Villa Ceccolini, Verbena, Ankon Nova Marmi, Gnano 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C2 ai nastri di partenza

In questa notizia si parla di: serie - nastri

Serie D, tante siciliane nel Girone I: Acireale e Paternò ai nastri di partenza

Serie A ai nastri di partenza, Dybala punta il Bologna: “Manca poco, ci siamo Roma”

Serie A ai nastri di partenza, De Biasi esclusivo: “C’è una grande favorita”

Dalle piccole dell'S3 ad una Serie C rinforzata che - senza nascondersi - punta in alto: ai nastri di partenza la stagione della Blu Volley - facebook.com Vai su Facebook

Serie C2 ai nastri di partenza - Sono i falconaresi Quorri, Niccolini e Tommaso (doppietta), Filiali Lucchetti e Rocchetti a travolgere la fo ... Si legge su msn.com

Rovigo pronto ai nastri di partenza - 30 al palasport di Villadose affronta lo Sporting Scorzè Peseggia nella prima giornata del girone B della Serie C2. Riporta polesine24.it