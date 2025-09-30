Serie B Padova-Avellino | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo il pareggio contro l'Avellino nella 6°giornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2)Fortin 6; Faedo 5,5, Sgarbi 6, Perrotta 6; Capelli 6, Fusi 6 (dal 32' s.t. Crisetig 6), Harder 6 (dal 39' s.t. J.Silva s.v.), Varas 6 (dal 32' s.t. Di Maggio 6). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
