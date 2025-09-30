La sfida tra Carrarese e Modena, in programma mercoledi 1 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio dei Marmi di Carrara, valida per la 6ª giornata di Serie BKT sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti