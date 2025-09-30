Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 6a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Digital-news.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Carrarese e Modena, in programma mercoledi 1 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio dei Marmi di Carrara, valida per la 6ª giornata di Serie BKT sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

serie b 2025 26 diretta dazn 6a giornata palinsesto e telecronisti

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

In questa notizia si parla di: serie - diretta

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu

serie b 2025 26Serie B Interregionale - 1a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Prende il via con la prima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal 27 al ... Segnala pianetabasket.com

serie b 2025 26Serie B, le partite di oggi: dove vedere la sesta giornata in tv e in streaming - Il programma completo della 6a giornata del campionato di Serie B: ecco gli orari di tutte le partite del primo turno infrasettimanale della stagione. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B 2025 26