Serie A1 pallanuoto femminile al via la stagione 2025 26 Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte?

Si riparte da una domanda che negli ultimi anni non ha mai trovato soluzione: chi riuscirà a fermare la corsa dell’Ekipé Orizzonte? Prende il via sabato 4 ottobre con i match valevoli per la prima giornata del girone di andata il campionato di serie A1 femminile, stagione 2025-26. Così come per i colleghi maschi, si tratta certamente di un’annata particolare per diversi motivi. Entrano in vigore le nuove regole sperimentate nelle competizioni internazionali e definitivamente adottate nell’ultima rassegna iridata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla battuta dei tiri di rigore per stabilire chi si aggiudicherà l’incontro con l’assegnazione di due punti alla vincitrice e di uno alla squadra sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte?

In questa notizia si parla di: serie - pallanuoto

Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: si inizia ad ottobre, lo Scudetto si assegna a luglio?

Pallanuoto Serie A1, Giuditta Galardi confermata dal Rapallo

Pallanuoto Serie A1, l'Ekipe Orizzonte conferma Chiara Tabani

Grande entusiasmo e ambizioni chiare alla presentazione ufficiale della Smile Cosenza Pallanuoto, che si appresta a iniziare la sua nuova stagione in Serie A1 femminile. Nei saloni gremiti dell'Enoteca della Provincia, la società, con il presidente Francesco - facebook.com Vai su Facebook

La Smile Cosenza Pallanuoto si presenta: entusiasmo e ambizioni per la nuova stagione di A1 femminile - Nei suggestivi saloni dell’Enoteca della Provincia di Cosenza, gremiti di pubblico e stampa, è stata ufficialmente presentata la sq ... Da strettoweb.com

Pallanuoto, Nautilus: con il Padova un test importante per l’A1 - Una gara amichevole di alto livello per capire bene cosa significa far parte del campionato di serie A1. Segnala trcgiornale.it