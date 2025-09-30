Il 6 ottobre ripartirà la caccia al trono detenuto da Conegliano nell’81a edizione della Serie A1 Tigotà. Ventisei giornate di regular season, con finale il 21 febbraio, e poi i playoff scudetto per le migliori otto tre le quattordici squadre al via. La stagione è iniziata a Courmayeur, con la presentazione della nuova stagione e un torneo quadrangolare di altissimo livello tra Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci. La grande favorita è, ovviamente, Conegliano reduce dal settimo scudetto di fila nella scorsa stagione. Ma quest’anno sono diverse le squadre che tenteranno di interrompere questa striscia vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie A1 femminile, chi fermerà la corazzata Conegliano?