Serie A1 femminile chi fermerà la corazzata Conegliano?
Il 6 ottobre ripartirà la caccia al trono detenuto da Conegliano nell’81a edizione della Serie A1 Tigotà. Ventisei giornate di regular season, con finale il 21 febbraio, e poi i playoff scudetto per le migliori otto tre le quattordici squadre al via. La stagione è iniziata a Courmayeur, con la presentazione della nuova stagione e un torneo quadrangolare di altissimo livello tra Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci. La grande favorita è, ovviamente, Conegliano reduce dal settimo scudetto di fila nella scorsa stagione. Ma quest’anno sono diverse le squadre che tenteranno di interrompere questa striscia vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: serie - femminile
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach
Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Green Le Mura si sta muovendo. Riconfermata capitan Michelotti
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . - facebook.com Vai su Facebook
? Finale - Serie A Women’s Cup #JuveRoma ? Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia ? 17:30 Diretta su Sky Sport, NOW, Rai 2 e Rai Play #ASRomaFemminile - X Vai su X
Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le rose e le giocatrici di tutte le squadre - Come ogni anno, eccoci con l'appuntamento legato ai roster della Serie A1 2025- Da oasport.it
Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte? - Si riparte da una domanda che negli ultimi anni non ha mai trovato soluzione: chi riuscirà a fermare la corsa dell'Ekipé Orizzonte? Secondo oasport.it