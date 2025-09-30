Serena analizza la formazione dell’Inter | Lautaro-Thuram titolari Esposito è un giocatore fantastico

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dove ha effettuato una disamina sulla rosa nerazzurra e sul match di oggi: le parole. Serena, ex attaccante dellInter, ha commentato le scelte di Cristian Chivu in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Intervistato da Sky Sport, Serena ha analizzato la formazione nerazzurra, sottolineando le decisioni del tecnico in merito agli uomini scelti per l’attacco e le rotazioni in vista di un match fondamentale per il proseguimento del cammino europeo. Serena ha subito notato l’assenza dei due attaccanti titolari nel turnover di Chivu rispetto alla partita contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

serena analizza la formazione dell8217inter lautaro thuram titolari esposito 232 un giocatore fantastico

© Internews24.com - Serena analizza la formazione dell’Inter: «Lautaro-Thuram titolari, Esposito è un giocatore fantastico»

In questa notizia si parla di: serena - analizza

Aldo Serena analizza l’inter: «Ho dubbi sulla collocazione di Lookman. Esposito? Rischia poco spazio»

Serena analizza: "Inter, Arnautovic c'è ancora. Castro come Lautaro? I paragoni non aiutano" - Nella sfida ad alta tensione prevista per la domenica di Pasqua al Dall'Ara tra Bologna e Inter, l'ex nerazzurro Aldo Serena ha analizzato la sfida che riguarda le due formazioni, riscontrando delle ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serena Analizza Formazione Dell8217inter