Serena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dove ha effettuato una disamina sulla rosa nerazzurra e sul match di oggi: le parole. Serena, ex attaccante dell’ Inter, ha commentato le scelte di Cristian Chivu in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Intervistato da Sky Sport, Serena ha analizzato la formazione nerazzurra, sottolineando le decisioni del tecnico in merito agli uomini scelti per l’attacco e le rotazioni in vista di un match fondamentale per il proseguimento del cammino europeo. Serena ha subito notato l’assenza dei due attaccanti titolari nel turnover di Chivu rispetto alla partita contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serena analizza la formazione dell’Inter: «Lautaro-Thuram titolari, Esposito è un giocatore fantastico»