Il Seravezza riscatta prontamente la sconfitta di Montevarchi. Uno dei protagonisti è stato il difensore Tommaso Mannucci che commenta: "C’è stata una bella reazione dopo la sconfitta di mercoledì. Come qualità di gioco siamo andati meglio nel primo tempo. Va tenuto conto che giocavamo contro una squadra molto forte sul piano fisico. Nella ripresa ci sono state molte mischie in area. D’altronde sappiamo che in questo girone le partite spesso si decidono su un equilibrio sottile". L’allenatore Cristiano Masitto è soddisfatto perché vede la squadra progredire e dichiara: "La classifica in questo momento è molto relativa, anche se ovviamente i punti raccolti fanno assai comodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seravezza tornato in testa: "Bella reazione dopo il ko"