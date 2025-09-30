Seravezza Pozzi in crescita Camaiore ko Un’incredibile rimonta del Pietrasanta

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025

Nazionale. Il Seravezza Pozzi batte 2-1 il Coriano e centra il secondo successo stagionale. A segno Di Sacco nel primo tempo e Tognoni nella ripresa. Gli ospiti accorciano nel recupero. "Bel successo, anche troppo stretto - commenta Luca Della Maggiora -. Siamo in crescita". Chi invece ancora arranca è il Camaiore che cade anche a Lentigione 1-0, ma Giacomo Vannoni vede miglioramenti: "Il risultato è bugiardo, perché abbiamo perso su un cross sbagliato. La squadra ha lottato, è stata ordinata e grintosa, ma siamo mancati in fase di realizzazione. Comunque la strada intrapresa è quella giusta. Sono fiducioso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

