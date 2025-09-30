separazione di nicole kidman e keith urban dopo 19 anni

fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban. La notizia della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, sorprendendo per la durata e la solidità apparente della loro unione. Dopo quasi vent’anni di matrimonio, i due artisti hanno deciso di prendere strade diverse, lasciando dietro di sé una storia fatta di successi professionali e momenti condivisi. La coppia, sposatasi nel giugno del 2006, ha avuto due figlie: Sunday Rose, ora 17enne, e Faith Margaret, di 14 anni. le circostanze della separazione. La notizia è stata diffusa dal sito statunitense TMZ, secondo cui i due vivrebbero già separati dall’estate scorsa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

