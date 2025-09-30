Senza ricerca non si batte il cancro I 60 anni dell’Airc

Il cancro è una bestia che si può battere. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico quando l’occhio cade sui numeri pubblicati, pochi giorni fa, dall’autorevole rivista scientifica The Lancet: da qui a 25 anni il numero di casi di tumore annui passerà da 18,5 a oltre 30 milioni, con un incremento del 61%, mentre i decessi saliranno di circa il 75%, passando da 10,4 a 18,6 milioni. La verità è che tutto, o quasi, dipende dalla mano dell’uomo. Abitudini, stili di vita sani, cibo di qualità, certo. Ma anche tanta ricerca e risorse finanziarie all’altezza di una sfida che ha qualcosa di epocale, storico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Senza ricerca non si batte il cancro. I 60 anni dell’Airc

In Italia quasi 2,5 miliardi in 7 anni per ricerca contro cancro - Tra il 2016 e il 2023 l'Italia ha destinato quasi due miliardi e mezzo di euro alla ricerca sul cancro. Riporta ansa.it

Aiom, collaborazione su ricerca cancro utile al sistema Paese - Così Francesco Perrone, presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in occasione della celebrazione per i 60 anni di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, in corso ... Secondo ansa.it