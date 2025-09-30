Senza ricerca non si batte il cancro I 60 anni dell’Airc

Il cancro è una bestia che si può battere. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico quando l’occhio cade sui numeri pubblicati, pochi giorni fa, dall’autorevole rivista scientifica The Lancet: da qui a 25 anni il numero di casi di tumore annui passerà da 18,5 a oltre 30 milioni, con un incremento del 61%, mentre i decessi saliranno di circa il 75%, passando da 10,4 a 18,6 milioni. La verità è che tutto, o quasi, dipende dalla mano dell’uomo. Abitudini, stili di vita sani, cibo di qualità, certo. Ma anche tanta ricerca e risorse finanziarie all’altezza di una sfida che ha qualcosa di epocale, storico. 🔗 Leggi su Formiche.net

