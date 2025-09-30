' Sentinella quanto resta della notte?' un' iniziativa targata Rete Pace Ferrara

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 'come attraversare la notte del dolore per quanto sta avvenendo in Palestina' a 'come preparare albe di pace, di giustizia e di libertà', fino a 'come coinvolgerci umanamente e spiritualmente con questa situazione che sta tanto a cuore a gran parte della società civile'. Sono i temi che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

