' Sentinella quanto resta della notte?' un' iniziativa targata Rete Pace Ferrara
Da 'come attraversare la notte del dolore per quanto sta avvenendo in Palestina' a 'come preparare albe di pace, di giustizia e di libertà', fino a 'come coinvolgerci umanamente e spiritualmente con questa situazione che sta tanto a cuore a gran parte della società civile'. Sono i temi che.
Sentinella, quanto resta della notte? Mercoledì 1 ottobre 2025 ci ritroveremo in Piazza della Cattedrale a Ferrara per una Veglia per la pace, disarmata e disarmante. Programma Ore 20.15 in Piazza della Cattedrale – Testimonianza pubblica con Alessan
Sentinella quanto resta della notte? Quanto resta di questa notte nella quale il sonno della ragione genera mostri? Quanto resta prima che il risveglio dell'intelligenza ci salvi dal precipitare tutti nell'abisso? Sentinella quanto resta della notte?
