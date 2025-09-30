Sentieri d’autunno | visite guidate all’Orto Botanico

Dal 5 ottobre 2025, ogni domenica alle ore 11:00, sarà possibile andare alla scoperta dell’Orto Botanico di Catania con “Sentieri d’autunno”, le visite guidate a cura di Officine Culturali nel museo verde dell’Università di Catania. Il percorso guidato all’interno dell’Orto Botanico di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

