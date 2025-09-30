Sentieri d’autunno | visite guidate all’Orto Botanico
Dal 5 ottobre 2025, ogni domenica alle ore 11:00, sarà possibile andare alla scoperta dell’Orto Botanico di Catania con “Sentieri d’autunno”, le visite guidate a cura di Officine Culturali nel museo verde dell’Università di Catania. Il percorso guidato all’interno dell’Orto Botanico di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sentieri - autunno
Aspettando sentieri d’autunno sabato 9 a Paglieta
Le visite guidate all’Orto Botanico di Catania ti aspettano anche durante il mese di ottobre! “Sentieri d'autunno”, le visite guidate a cura di Officine Culturali, ti accompagneranno tutti i weekend del mese in un suggestivo percorso guidato tra i sentieri del gia - facebook.com Vai su Facebook
Sentieri d'amore nel castello - Tra le tante storie che il castello Bufalini di San Giustino custodisce, quelle d'amore hanno avuto un ruolo di primo piano. Riporta rainews.it