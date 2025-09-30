Sentiamo pianti e urla! Scuola crolla è strage di studenti

C’erano voci di bambini, risate soffuse e il profumo del legno antico che si mescolava all’incenso. Un pomeriggio come tanti, di quelli in cui il tempo sembra scorrere lento e le giornate si ripetono sempre uguali. Gli studenti si preparavano alla preghiera, come ogni giorno, con il rispetto e la serenità che accompagnano i gesti della fede. Nessuno avrebbe mai immaginato che, di lì a pochi istanti, quella routine pacifica si sarebbe trasformata in un incubo senza ritorno. Leggi anche: Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave Un rumore sordo, poi il silenzio. La polvere si è alzata in un vortice improvviso, inghiottendo ogni cosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scuola crolla in Indonesia, tre studenti morti. Si scava tra le macerie: «Sentiamo pianti e urla». Il cedimento durante la ristrutturazione - È di almeno tre morti accertati e trentotto dispersi il bilancio provvisorio del crollo della scuola islamica Al Khoziny a Sidoarjo, nella ... msn.com scrive

