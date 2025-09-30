Seminudo e scalzo a Cospea chiama i carabinieri e denuncia | sono stato aggredito

Nella tarda mattinata di martedì scorso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni hanno arrestato un 38enne per i reati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e danneggiamento.L’intervento dei carabinieri è scattato dopo che al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

