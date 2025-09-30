Semafori e illuminazione | 2,5 milioni per le strade provinciali

Veneziatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Venezia avvierà nei prossimi giorni l’intervento di manutenzione straordinaria, ammodernamento e telecontrollo dei semafori e degli impianti di illuminazione che governano le strade provinciali di competenza. Si tratta di un progetto del valore complessivo di 2,5 milioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semafori - illuminazione

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno» - Il cronometro sulla paura si è acceso: le imprese sarde rischiano di pagare salato il conto del protezionismo trumpiano. Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Semafori Illuminazione 25 Milioni