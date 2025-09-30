Selvaggia rissa in un noto club di Roma ubriachi sfondano la vetrina | locale obbligato alla chiusura

Notizie.virgilio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Club chiuso per dieci giorni a Roma dopo una rissa tra clienti e addetti alla sicurezza. Il Questore interviene per motivi di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

selvaggia rissa in un noto club di roma ubriachi sfondano la vetrina locale obbligato alla chiusura

© Notizie.virgilio.it - Selvaggia rissa in un noto club di Roma, ubriachi sfondano la vetrina: locale obbligato alla chiusura

In questa notizia si parla di: selvaggia - rissa

selvaggia rissa noto clubSelvaggia rissa in un noto club di Roma, ubriachi sfondano la vetrina: locale obbligato alla chiusura - Club chiuso per dieci giorni a Roma dopo una rissa tra clienti e addetti alla sicurezza. Scrive virgilio.it

selvaggia rissa noto clubRissa davanti al club: locale chiuso per dieci giorni - Resterà chiuso per i prossimi dieci giorni un noto club di via dei Conciatori, nel cuore del quartiere Ostiense di Roma, teatro di una violenta rissa tra alcuni avventori e il personale della ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Rissa Noto Club