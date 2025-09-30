Selena Gomez e Benny Blanco hanno pronunciato il loro sì il 27 settembre 2025 in California, coronando due anni di amore con una cerimonia intima e romantica. La scelta è caduta su Santa Barbara, in una cornice elegante ma raccolta, lontana dallo sfarzo eccessivo di Hollywood. La coppia si conosceva da tempo, sin dal 2019 quando aveva collaborato al singolo I Can’t Get Enough, ma solo nel 2023 la loro amicizia si era trasformata in una relazione. A dicembre 2024 era arrivato l’annuncio ufficiale del fidanzamento, con Selena che aveva mostrato sui social un anello dal taglio marquise tempestato di diamanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Selena Gomez sposa Benny Blanco: tutte le foto e i dettagli del matrimonio in California