Selena Gomez e Benny Blanco il video dal giorno del sì

Un giorno che resterà per sempre nei nostri cuori. Selena Gomez e Benny Blanco hanno detto sì in California, circondati da amici, famiglia e tanta emozione. Tra sorrisi, abiti da sogno e momenti di pura tenerezza, la popstar ha condiviso con i fan le immagini di un matrimonio che sembra uscito da una favola. 🔗 Leggi su Panorama.it

selena gomez benny blancoIl matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco a Santa Barbara. Il romantico abito da sposa è Ralph Lauren - Ecco tutti i dettagli del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco a Santa Barbara, dall'abito Ralph Lauren personalizzato della Gomez agli ospiti, tra cui Taylor Swift, Steve Martin e Martin Short. Lo riporta vogue.it

selena gomez benny blancoSelena Gomez sposa Benny Blanco: il video del matrimonio da oltre 20 milioni di reazioni - Il post con cui Selena Gomez ha annunciato su Instagram il matrimonio con il produttore musicale Benny Blanco ha raccolto quasi 21 milioni di reazioni. Come scrive tg.la7.it

