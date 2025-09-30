Seguono il ristoratore fino a casa e lo rapinano dell’incasso
Dopo la chiusura del ristorante, a Castelfranco Emilia, si era recato a casa in auto insieme al padre e al figlio minore. Lì, davanti all’ingresso, il terribile agguato dei rapinatori che hanno prima puntato la pistola al collo dell’anziano, intento a chiudere il cancello. Poi, dopo averlo scaraventato a terra, si sono avvicinati alla vettura e hanno mirato al volto del ristoratore. Ad agire, due uomini, probabilmente dell’est Europa, travisati da passamontagna. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata: circa 700 euro. Violenta rapina domenica sera alle porte di Castelfranco, frazione Rastellino, ai danni di un ristoratore e dell’anziano padre, che vivono in una villa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: seguono - ristoratore
