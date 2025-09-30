Segnali di ripresa per Kering | le azioni toccano il massimo del 2025
Dopo mesi di sottoprestazioni e dopo la nomina alla guida di Luca de Meo, finalmente le azioni di Kering sono salite del 3% fino a 283,25 euro. Il colosso del lusso, proprietario di Gucci, supera il precedente massimo da inizio anno, segnando il livello più alto dall’agosto dello scorso anno, pur restando oltre il 60% al di sotto del picco del 2021. Le azioni di Kering raggiungono il massimo del 2025. Infatti, come ormai è noto, il gruppo ha visto un calo delle vendite del 15% nel secondo trimestre, come ha reso noto l’azienda a luglio. Il tutto, purtroppo, sembrava essere sulle spalle di Gucci, che genera circa il 45% dei ricavi del gruppo, ha registrato una flessione del 25%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: segnali - ripresa
Thuram Inter, ottimi segnali di ripresa contro l’Olympiacos: c’è una sensazione sulla concorrenza in attacco
Immobiliare in rally su segnali ripresa settore. Occhi puntati sulla Fed
Condizioni Moratti, l’ex presidente in terapia intensiva, segnali di ripresa: «Non è grave», rassicura la moglie Milly
"Non ci sono ancora segnali da Kiev riguardo a una possibile ripresa dei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. - facebook.com Vai su Facebook
"Non ci sono ancora segnali da Kiev riguardo a una possibile ripresa dei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. - X Vai su X
Kering: le azioni toccano i massimi del 2025 - Le azioni della casa madre di Gucci hanno toccato i massimi del 2025, spinte dalle speranze che il nuovo amministratore delegato, Luca de Meo, possa rilanciare il gruppo del lusso in difficoltà. Riporta it.fashionnetwork.com