Segnali di ripresa per Kering | le azioni toccano il massimo del 2025

Dopo mesi di sottoprestazioni e dopo la nomina alla guida di Luca de Meo, finalmente le azioni di Kering sono salite del 3% fino a 283,25 euro. Il colosso del lusso, proprietario di Gucci, supera il precedente massimo da inizio anno, segnando il livello più alto dall’agosto dello scorso anno, pur restando oltre il 60% al di sotto del picco del 2021. Le azioni di Kering raggiungono il massimo del 2025. Infatti, come ormai è noto, il gruppo ha visto un calo delle vendite del 15% nel secondo trimestre, come ha reso noto l’azienda a luglio. Il tutto, purtroppo, sembrava essere sulle spalle di Gucci, che genera circa il 45% dei ricavi del gruppo, ha registrato una flessione del 25%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

