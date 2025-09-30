Sean Penn chi è l' attore di Una battaglia dopo l' altra che è stato sposato con Madonna

Grazie alla sua interpretazione del folle sergente Lockjaw in Una battaglia dopo l'altra del regista Paul Thomas Anderson, Sean Penn è tornato a far parlare di sé, grazie a un ruolo che probabilmente lo porterà ad essere uno dei protagonisti dell'imminente stagione dei premi. Un ruolo, quello del sergente razzista e violento, che potrebbe rappresentare un altro picco in una carriera, come quella di Sean Penn, cadenzata da grandi ruoli e sfide recitative altrettanto enormi. Classe 1960 e originario di Santa Monica, a Los Angeles, Sean Penn è senza dubbio uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico contemporaneo, nonostante le controversie che hanno scandito la sua carriera, così come le sue scelte politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sean Penn, chi è l'attore di "Una battaglia dopo l'altra" che è stato sposato con Madonna

