Se questo è l’Ohio d’Italia allora il Pd ha un problema

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avevano definita l’Ohio d’Italia, ma il voto nelle Marche ha raccontato tutt’altro. Altro che “balance state”: Francesco Acquaroli (FdI) ha travolto Matteo Ricci (Pd) con una vittoria netta. I “più otto punti” e spiccioli del governatore uscente sullo sfidante ricordano piuttosto una di quelle. 🔗 Leggi su Today.it

Elezioni regionali, gara a 6 nelle Marche Ohio d?Italia. Sfida tra Acquaroli e Ricci. Depositate 18 liste: ecco i 526 candidati (per 30 posti)

Nove storie da sfogliare questo autunno, diverse, appassionanti ed emozionanti che ci portano dall'Italia al Giappone, passando per l'Ohio e Parigi, tra amori, dolori e voglia di leggerezza

Veneto epicentro della sfida politica. Lega e Fratelli d’Italia in duello aperto. Le Marche diventano l’Ohio d’Italia

