Se pensi che lo squat sia solo quello classico è il momento di fare un upgrade

Se pensi che lo squat sia solo quello classico, con i piedi alla larghezza delle spalle, è il momento di fare un upgrade. Il sumo squat è la versione più potente e mirata, perfetta per chi vuole scolpire glutei, cosce interne e migliorare la mobilità dell’anca. «A differenza dello squat tradizionale, che enfatizza soprattutto i quadricipiti, il sumo sposta l’attenzione sui glutei e sugli adduttori, offrendo una maggiore attivazione dei muscoli interni coscia e una migliore apertura dell’anca», ci spiega il preparatore atletico Gianluca Rizzi, attivo anche come personal trainer. La differenza con lo squat tradizionale? «Mentre lo squat tradizionale con i piedi alla larghezza delle spalle enfatizza i quadricipiti, il sumo squat sposta l'attenzione sui glutei e sugli adduttori - ci spiega Gianluca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

