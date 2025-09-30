Se pensi che lo squat sia solo quello classico è il momento di fare un upgrade
Se pensi che lo squat sia solo quello classico, con i piedi alla larghezza delle spalle, è il momento di fare un upgrade. Il sumo squat è la versione più potente e mirata, perfetta per chi vuole scolpire glutei, cosce interne e migliorare la mobilità dell’anca. «A differenza dello squat tradizionale, che enfatizza soprattutto i quadricipiti, il sumo sposta l’attenzione sui glutei e sugli adduttori, offrendo una maggiore attivazione dei muscoli interni coscia e una migliore apertura dell’anca», ci spiega il preparatore atletico Gianluca Rizzi, attivo anche come personal trainer. La differenza con lo squat tradizionale? «Mentre lo squat tradizionale con i piedi alla larghezza delle spalle enfatizza i quadricipiti, il sumo squat sposta l'attenzione sui glutei e sugli adduttori - ci spiega Gianluca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: pensi - squat
Nexfit. . Ti alleni da settimane ma gambe e glutei sembrano non cambiare? Succede più spesso di quanto pensi. Anche lo squat, se eseguito nel modo sbagliato, rischia di essere… solo fatica. Il problema non sei tu. È l’approccio. Senza un piano costruito s - facebook.com Vai su Facebook