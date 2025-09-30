Se ciò è fare impresa…
“A pensar male si fa peccato, ma a volte si indovina”. L’ espressione sarebbe stata creata e usata in diverse occasioni dal “Divo Giulio” (l’onorevole Andreotti per chi ne apprendesse solo ora). Quindi l’ordine di priorità degli argomenti che il Governo sta affrontando non sarebbe casuale ma dettato da una logica molto precisa. Con l’augurio che quanto sta per essere esposto di seguito non corrisponda alla realtà, molti atteggiamenti del governo darebbero l’ idea di una forma di fuga dalla realtà pensata con tutta tranquillità, a freddo. Questi i fatti. Ormai è più di un anno che l’informazione, soprattutto quella nazionale, riferisce che l’Esecutivo, in primis la Presidente, é preso e compreso da vicende che si svolgono oltre i confini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
