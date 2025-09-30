Se amate gli horror una TV vi paga solo per guardarli Lo stipendio? 666 dollari ovviamente

Se l’idea di essere pagati per guardare film spaventosi vi sembra un sogno, preparatevi: c’è un’opportunità che potrebbe farvi guadagnare esattamente 666 dollari (il numero del diavolo) questo ottobre. Il servizio di streaming dedicato all’orrore, Screambox, è alla ricerca di un ‘Thrilltern’, un ruolo unico per gli amanti del genere pronti a immergersi nelle pellicole più terrificanti. Ma cosa comporta esattamente questo lavoro dei sogni? Il ‘Thrilltern’ selezionato avrà il compito di guardare cinque film horror scelti dalla lista dei più spaventosi di sempre stilata da CableTV. Tra i titoli iconici da affrontare ci sono classici come Nightmare – Dal profondo della notte (1984), L’Esorcista (1973) e Shining (1980). 🔗 Leggi su Cultweb.it

