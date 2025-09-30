Scusate sono distrutta Antonella Clerici senza forze e senza voce in diretta | il motivo

Antonella Clerici è tornata puntuale anche oggi, 30 settembre 2025, nello studio di “È sempre mezzogiorno”, accolta dal calore del pubblico e dal suo inconfondibile sorriso. Ma fin dai primi minuti della diretta si è notato che qualcosa non andava. La conduttrice ha salutato tutti con voce roca e affaticata, spiazzando chi ricordava i problemi di salute confidati qualche settimana fa. A chiarire subito la situazione è stata lei stessa: questa volta non si tratta di malesseri fisici, cosa che ipotizzavano i telespettatori preoccupati, ma semplicemente di stanchezza. Antonella ha raccontato di aver partecipato la sera precedente a una cena di beneficenza organizzata da Angela Frenda, serata che aveva già anticipato ai suoi follower sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it