Scuole paritarie con esiti di apprendimento superiori suor Alfieri | Libertà di scelta per tutti basta con le scuole solo per i ricchi

Il quarto rapporto di monitoraggio sulla qualità delle scuole cattoliche paritarie, realizzato dal Centro Studi per la Scuola cattolica, ha segnalato esiti di apprendimento superiori rispetto a quelli del resto del sistema scolastico. Un dato che, secondo Suor Anna Monia Alfieri – Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche – non può limitarsi a essere celebrato: “È un risultato importante, ma impone una riflessione più ampia”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - paritarie

Nuove disposizioni per le scuole paritarie introdotte dalla Legge 79/2025: dalle classi collaterali, al registro elettronico, dagli esami di idoneità a gli incarici nell’Infanzia

Progetti internazionali, metodo Montessori, rette d'oro: vi porto nelle scuole private e paritarie d'Arezzo

Progressione di carriera e scuole paritarie: il 4/09 la sentenza della Corte UE, 300mila docenti interessati

Scandalo #scuole #paritarie a Napoli su un presunto caso di diplomi facili. Gli #studenti pagavano rette elevate per risultare presenti a scuola mentre si trovavano altrove. - facebook.com Vai su Facebook

Diritto allo studio, approvato in commissione il piano interventi Via libera a contributo alle famiglie di alunni con disabilità delle scuole paritarie Leggi la notizia https://ow.ly/IIp850X20N2 #DirittoAlloStudio #Disabilità #ScuoleParitarie #ConsiglioRegion - X Vai su X

Scuole paritarie: Agorà della parità, “soddisfatti per fondi destinati a combattere divario di apprendimento e dispersione scolastica” - “Apprezzamento per la pubblicazione dell’avviso di finanziamento, destinato alle scuole paritarie, per la realizzazione di interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli ... Segnala agensir.it

Scuole paritarie: Kaladich (Fidae), “molto soddisfatti per avviso da 45 milioni per abbassare divari in apprendimento e combattere dispersione” - Il ministro Valditara aveva annunciato questo intervento a favore delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per tutoraggio e formazione con la finalità di abbassare ... Da agensir.it