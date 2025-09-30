Scuole chiuse e obbligo di mascherina allarme in Italia | cosa sta succedendo

Un’enorme nube di fumo bianco ha messo in allerta la provincia di Caserta dopo il devastante incendio che ha colpito un capannone a Mondragone. Nel deposito della ditta Capizzi Affaires Generaleas Sas, in via Castel Volturno, erano stoccati materiali chimici specializzati per piscine. Le fiamme hanno distrutto la struttura, sollevando nell’aria sostanze potenzialmente tossiche e costringendo i sindaci della zona a emanare ordinanze drastiche. Le immagini della colonna di fumo hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando preoccupazioni tra i cittadini. Il rischio principale è la dispersione di sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana, motivo per cui i Comuni coinvolti hanno disposto misure immediate e straordinarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

