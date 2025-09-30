Scuola Vasari | Pnrr un’occasione colta a pieno
Arezzo, 30 settembre 2025 – Scuola Vasari: Pnrr, un’occasione colta a pieno Si chiude settembre e a poco più di due settimane dall’inizio delle lezioni, l’I.C. Vasari stila un bilancio positivo delle risorse e dei progetti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza, missione 4- Istruzione e Ricerca che hanno animato gli spazi scolastici anche in estate. Al PNRR, si è aggiunto il decreto ministeriale 19 del 2024, per l’intervento straordinario finalizzato alla “riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”. L'obiettivo, in questo caso, è il supporto agli studenti a rischio di abbandono o con difficoltà di apprendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
