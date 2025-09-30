scuola repubblica pronta nel 2026

Nuovi passi avanti nel cantiere della scuola Repubblica: lo testimonia anche il sopralluogo della sindaca Franca Foronchi e dell’ assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni. La nuova avveniristica struttura sarà pronta il prossimo anno ed a questo punto appare sempre più probabile che i 200 alunni della primaria, che in questo momento sono dislocati in altri plessi scolastici cittadini, possano tornare nella nuova sede nel settembre 2026. "È in corso il montaggio degli infissi, come da cronoprogramma. I prossimi step prevedono la realizzazione dei cartongessi, dei pavimenti e dei rivestimenti – conferma l’amministrazione comunale – Poi si comincerà con la verniciatura dell’edificio, alla quale seguirà la sistemazione degli esterni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

