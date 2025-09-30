Scuola Repubblica pronta nel 2026
Nuovi passi avanti nel cantiere della scuola Repubblica: lo testimonia anche il sopralluogo della sindaca Franca Foronchi e dell’ assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni. La nuova avveniristica struttura sarà pronta il prossimo anno ed a questo punto appare sempre più probabile che i 200 alunni della primaria, che in questo momento sono dislocati in altri plessi scolastici cittadini, possano tornare nella nuova sede nel settembre 2026. "È in corso il montaggio degli infissi, come da cronoprogramma. I prossimi step prevedono la realizzazione dei cartongessi, dei pavimenti e dei rivestimenti – conferma l’amministrazione comunale – Poi si comincerà con la verniciatura dell’edificio, alla quale seguirà la sistemazione degli esterni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La scuola media Dante Arfelli sarà pronta per settembre 2026 - Nel mese di settembre proseguono i lavori per il consolidamento e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Sozzi, che vengono realizzati con un investimento di circa un milione di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it