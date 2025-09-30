Scuola Repubblica cantiere al clou | l' edificio sarà terminato entro il 2026

Nuovi passi avanti nel cantiere di scuola Repubblica e nuovo sopralluogo della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni. È in corso il montaggio degli infissi, come da cronoprogramma. I prossimi step prevedono la realizzazione dei cartongessi, dei pavimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

