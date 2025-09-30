Scuola l’istituto Galice di Civitavecchia premiato al ministero

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Solo tre scuole nel Lazio e poco più di cinquanta in tutta Italia: tra queste c’è l’istituto 'Ennio Galice' di Civitavecchia, premiato lunedì 29 settembre dal ministero dell’Istruzione e del Merito con il prestigioso riconoscimento di buona pratica da parte della Scuola di alta formazione del personale scolastico (Safi). A ritirare il riconoscimento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - istituto

La Sicilia investe sull’intelligenza artificiale a scuola: 700mila euro per progetti innovativi, 10mila euro per ogni istituto. Tutti i dettagli

L’Istituto Aldini-Valeriani visto da dentro. Com’è cambiata e cosa offre la scuola tecnica più scelta in città 

Con il "Progetto Scuola" Banco Bpm sostiene l'istituto comprensivo Rachel Behar di Trecate

scuola l8217istituto galice civitavecchiaScuola, l'istituto Galice di Civitavecchia premiato al ministero - Solo tre scuole nel Lazio e poco più di cinquanta in tutta Italia: tra queste c’è l’istituto 'Ennio Galice' di Civitavecchia, premiato lunedì 29 settembre dal ministero dell’Istruzione e del Merito co ... Lo riporta adnkronos.com

L’Istituto Galice premiato al Ministero entra nel catalogo nazionale SAFI - Solo tre scuole nel Lazio e poco più di cinquanta in tutta Italia: tra queste c’è l’Istituto Ennio Galice di Civitavecchia, premiato lunedì scorso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il pre ... trcgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scuola L8217istituto Galice Civitavecchia