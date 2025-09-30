Scuola la rivoluzione del Colonna Addio a quadrimestri e trimestri | La formazione prima dei voti
di Lucia Bigozzi AREZZO Lo scoglio del quadrimestre diventa una passerella. O meglio, un ponte che collega inizio e fine anno scolastico: in mezzo il cammino di formazione degli studenti. Niente più trimestri, quadrimestri e perfino pentamestri come accade nella maggior parte delle scuole. Al liceo psicopedagogico Vittoria Colonna, si sperimenta un progetto innovativo che intanto parte con il quarto anno di Rondine (del quale il Liceo è capofila) ma potrebbe presto essere esteso all’intero istituto che quest’anno accoglie 1150 ragazzi. I liceali del quarto anno, una trentina, sono già immersi nell’esperienza didattica che offre la Cittadella della pace (che allarga le sue sezioni a 36 scuole in tutta Italia), saranno valutati dagli insegnanti con verifiche periodiche ma senza l’asticella alta del quadrimestre, attorno al quale di solito si appuntano ansie e stress. 🔗 Leggi su Lanazione.it
