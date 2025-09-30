Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino | Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali
Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro Urbino, dove Francesco Acquaroli si è affermato con il 51,34% delle preferenze staccando Matteo Ricci che si è imposto nella “sua” Pesaro e nel comune di Urbino non andando però complessivamente oltre al 45,29% dei voti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
