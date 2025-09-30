Scrutinio concluso nella provincia di Fermo | plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze
Scrutinio concluso nella provincia di Fermo, dove si registra la vittoria del governatore uscente con lo scarto più elevato di tutte e cinque le province. Francesco Acquaroli è stato infatti votato dal 60,51% degli aventi diritto, contro il 37.13 % di Matteo Ricci che è riuscito a superare il suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: scrutinio - concluso
Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali
Scrutinio concluso nella provincia di Macerata: il "cappotto" di Acquaroli, che vince in tutti e 55 i comuni
A che punto siamo con il rinnovo del Contratto Scuola? • Il CCNL 2022-2024 è ormai scaduto da mesi, ma il suo rinnovo non è ancora concluso: le trattative continuano tra l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e - facebook.com Vai su Facebook
Risultati a Fermo delle elezioni nelle Marche, lo spoglio in tempo reale - Come hanno votato i fermani, quasi 150mila alle urne in tutta la provincia, lo scopriremo seguendo la diretta live dello scrutinio. Lo riporta msn.com
Fac simile della scheda elettorale alle regionali 2025: come si vota a Fermo - Per la provincia di Fermo solo 5 candidati presidente con relative coalizioni. Riporta msn.com