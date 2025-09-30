Scrutinio concluso nella provincia di Ascoli Piceno | Acquaroli supera Ricci di quasi 6mila voti

Nella provincia più a sud delle Marche comoda affermazione per Francesco Acquaroli, che totalizza il 52,57% delle preferenze superando Matteo Ricci che conquista il 45,67%. Da segnalare il miglior dato nell’analisi delle cinque province ottenuto da Fratelli d’Italia nei voti di lista: il partito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: scrutinio - concluso

Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali

Scrutinio concluso nella provincia di Fermo: plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze

Scrutinio concluso nella provincia di Macerata: il "cappotto" di Acquaroli, che vince in tutti e 55 i comuni

A che punto siamo con il rinnovo del Contratto Scuola? • Il CCNL 2022-2024 è ormai scaduto da mesi, ma il suo rinnovo non è ancora concluso: le trattative continuano tra l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e - facebook.com Vai su Facebook

Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali - E' possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Riporta anconatoday.it

Regionali,nella provincia di Ascoli ieri affluenza al 36,26% - Si è conclusa ieri la prima delle due giornate di votazione per eleggere i consiglieri e il presidente della dodicesima legislatura della Regione Marche. Secondo picenonews24.it