Scrutinio concluso nella provincia di Ancona | Ricci precede Acquaroli con uno scarto del 3,31%

Arriva da Ancona l’unica affermazione provinciale di Matteo Ricci nella tornata elettorale regionale: l’europarlamentare dem si impone con il 49,85%, superando il vincitore Francesco Acquaroli che conclude con il 46,54%. Nella provincia dorica si registra anche l’affermazione sul filo di lana del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali

Scrutinio concluso nella provincia di Fermo: plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze

Scrutinio concluso nella provincia di Macerata: il "cappotto" di Acquaroli, che vince in tutti e 55 i comuni

