SCRUTINIO CONCLUSO il dato definitivo | Fratelli d' Italia primo partito con il 27,41% Pd al 22,50

Questi i risultati definitivi delle liste collegati ai candidati presidenti, al termine delle operazioni di scrutinio Fratelli D’Italia 27,41%Partito Democratico 22,50%Forza Italia 8,60%Lega 7,37%Lista Civica Matteo Ricci Presidente 7,34%Movimento 5 Stelle 5,08%I Marchigiani per Acquaroli 4. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali

Scrutinio concluso nella provincia di Fermo: plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze

Scrutinio concluso nella provincia di Macerata: il "cappotto" di Acquaroli, che vince in tutti e 55 i comuni

