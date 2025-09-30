SCRUTINIO CONCLUSO il dato definitivo | Acquaroli al 52,43% Ricci al 44,44%

È di oltre 50mila voti lo scarto con cui Francesco Acquaroli viene riconfermato alla guida della Regione Marche. Il governatore uscente termina la tornata elettorale supportato dalla coalizione di centrodestra conquistando 337.679 voti, pari al 52,43% degli aventi diritto con una leggera. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scrutinio concluso nella provincia di Pesaro-Urbino: Acquaroli stacca Ricci di sei punti percentuali

Scrutinio concluso nella provincia di Fermo: plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze

Scrutinio concluso nella provincia di Macerata: il "cappotto" di Acquaroli, che vince in tutti e 55 i comuni

