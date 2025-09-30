scout per tutta la vita luporini al centro anziani

Racconti, godibilissimi, di episodi scout realmente vissuti, di ragazzi e capi che oggi sono anziani ma sempre scout, perché una volta scout, si è scout per sempre. Oggi alle 17.30, al Centro anziani di piazza Brin in via Corridoni, Alessandra Del Monte, editrice attiva nel volontariato, presenterà con l’autore, il libro di Paolo Luporini ‘Gli scout, racconti Asci, Agi, Agesci e Masci’. Simone Bertoli, capo scout, ne ha scritto la prefazione poiché faceva e fa parte dell’associazione Gocce di Sorriso, di cui sono membri anche molti scout e guide. Si tratta di persone che portano aiuti e lanciano progetti in Senegal e in altre parti dell’Africa, e la vendita dei libri di Luporini è una delle tante iniziative di autofinanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

