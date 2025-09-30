Scott wolf ritorna nel ruolo del dottor richard miller nella stagione 2 di doc

ritorno di scott wolf nella seconda stagione di “doc”. La serie televisiva “Doc” si appresta a vivere un momento di grande rilievo con il ritorno di uno dei personaggi principali, interpretato dall’attore Scott Wolf. Dopo il suo addio alla fine della prima stagione, la sua presenza nella seconda stagione rappresenta una novità significativa per i fan e gli appassionati della serie. dettagli sul ritorno del personaggio di ritter. Scott Wolf tornerà in una veste diversa rispetto alla precedente partecipazione. La sua comparsa sarà limitata a un arco di più episodi come guest star, confermando così la volontà degli autori di riprendere le fila della trama coinvolgendo nuovamente l’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Dr. richard miller di scott wolf potrebbe tornare nella seconda stagione di doc

