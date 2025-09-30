Scoperto un pianeta errante dal comportamento bizzarro | caldissimo in alto freddo sulla superficie
Il cosmo continua a sorprenderci con scoperte che sfidano la nostra comprensione. L’ultima, e forse una delle più affascinanti, arriva dal James Webb Space Telescope (JWST), che ha puntato i suoi occhi su SIMP-0136. Questo non è un corpo celeste qualsiasi, ma un pianeta errante, privo di una stella madre attorno a cui orbitare, eppure è letteralmente “cotto” da aurore intense, con un’ atmosfera che raggiunge temperature di oltre 1500°C. Situato a circa 20 anni luce dalla Terra, SIMP-0136 è un gigante gassoso con una massa circa 12,7 volte quella di Giove e un raggio 1,2 volte superiore. La sua rotazione è incredibilmente rapida, completando un giro su se stesso in sole 2,4 ore, permettendo ai ricercatori di osservare ogni aspetto della sua superficie. 🔗 Leggi su Cultweb.it
