scoperto il bluff della sinistra

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano dipinto la Regione come l’Ohio italiano, che anticipa le elezioni nazionali, accreditando un falso testa a testa tra i candidati per dare una spallata al governo. Invece il campo largo incassa la decima batosta (su 13 sfide). E la Schlein ne esce ammaccata. 🔗 Leggi su Laverita.info

