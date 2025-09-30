Pisa, 30 settembre 2025 – Scoperti a cacciare all’interno del parco di San Rossore. Nel mirino, è proprio il caso di dirlo, sono finiti due bracconieri, arrestati dai carabinieri per aver cacciato illegalmente all’interno della tenuta. I due sono erano anche in possesso di armi da fuoco clandestine, che sono state sequestrate. Dopo la convalida dell'arresto ai due cacciatori è stata applicata la misura dell'obbligo di firma per tre volte a settimana. I militari hanno agito in stretta collaborazione con le guardie del Parco e i due bracconieri sono stati individuati e sorpresi in flagranza di reato e per questo arrestati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoperti a cacciare dentro il parco di San Rossore, arrestati due bracconieri